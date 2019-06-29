Начинается последний четвертьфинальный матч чемпионата Южной Армерики по футболу

Встречаются сборные Перу и Уругвая.

Уругвай – безусловный фаворит этого матча, несмотря на травмы Диего Лаксальта и Матиаса Весино. Глубины состава у непотопляемого тренера Оскарба Табареса достаточно для того, чтобы сгладить эти неприятности. Он даже позволил себе заявить, что оставит в запасе Николаса Лодейро, так что резерв для усиления игры будет. Естественно в старте сегодня сыграют Эдинсон Кавани и Луис Суарес – одна из лучших связок нападающих не только этого чемпионата, но и мирового футбола. Уругвай легко выиграл группу, не проиграв ни одного матча и потеряв очки лишь в матче с Японией. Перуанцы попали в четвертьфинал с третьего место и были разгромлены Бразилией 0-5. К тому же травму получил чемпион России в составе Локомотива Фарван – один из лучших игроков сборной. Впрочнм, учитывая, что два четвертьфинала закончились нулевыми ничьими, отдавать победу Уругваю еще до начала игры опрометчиво.

В полуфинале Копа Америка победитель этой встречи сыграет с Чили. Во второй паре сойдутся Аргентина и Бразилия.