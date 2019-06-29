Александр Беглов сдал в горизбирком документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

Как сообщили ТАСС в пресс-службе горизбиркома, в том числе сданы подписные листы в поддержу временного главы региона. Ранее питерский штаб Алексея навального обвинил Беглова в фальсификации подписей в Выборгском районе, где бюджетники, якобы, заполняли подписные листы с помощью баз данных.

Беглов, который идет на выборы самовыдвиженцем, тогда пообещал, что не будет сдавать подписные листы из этого района и отверг причастность своего штаба к фальсификациям. Также Беглов представил трех претендентов на кресло сенатора от Петербурга в случае своей победы на выборах. Среди них спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.