Несколько часов в центре грузинской столицы продолжается Марш свободы

Люди на площади Революции роз стали собираться ближе к 7 вечера. Количество участников заметно увеличилось: если в будни к Парламенту ежедневно выходили полторы-две тысячи человек, то сегодня собралось примерно в 4 раза больше. Пестрота знамен бросалась в глаза: чуть ли не каждый пятый держал в руках флаг Грузии, далее по убывающей шли флаги Евросоюза, Украины и НАТО. А еще – единичные Литвы и США. Из уже ставшей привычной протестной атрибутики митингующие использовали красные повязки — в знак поддержки девушки, потерявшей глаз. Напомним, что 20 июня в первый день протестов произошли столкновения граждан с полицией: правоохранители применили слезоточивый газ и стреляли по людям резиновыми пулями. Сотни человек обратились за медицинской помощью, столько же были арестованы. Сегодня почти все они уже на свободе. По мнению участников Марша, ответственность за жестокий разгон протестующих несет министр внутренних дел Георгий Гахариа. Он до сих пор не уволен. Плакаты с изображением глаза через оптическое стекло прицела стали самыми популярными на сегодняшней акции. Люди скандируют «Уходи!», призывая Гахарию наконец подать в отставку. Вообще в Тбилиси сегодня многолюдно и шумно. Митингующие используют дудки, свистки, клаксоны, чтобы заставить власть во главе с Борисом Иванишвили наконец себя услышать.

Шествие продолжалось около часа: толпа прошла по проспекту Руставели, сделала круг на площади Свободы и вернулась к Парламенту. В эти минуты у его стен продолжается митинг.