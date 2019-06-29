Дональд Трамп завтра отправится в  демилитаризованную зону на  границе двух Корей

Как следует из графика президента США, разосланного его пресс-службой, это произойдет после переговоров в Сеуле с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в расписании не значится. Ожидается, что в демилитаризованной зоне Трамп пробудет не более 15 минут. Накануне Трамп у себя в Твиттере пригласил северокорейского лидера встретиться и поздороваться на границе между КНДР и Республикой Корея.