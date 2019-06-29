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20:31, 29 июня 2019

Сотрудники Роспотребнадзора досмотрели прилетевший в  «Домодедово» из Батуми самолет «Уральских авиалиний»

Как утверждают в ведомстве, целью досмотра было выявление пассажиров с высокой температурой в  целях предотвращения ввоза на территории России опасных инфекций. Как передает «Интерфакс», на борту оказался ребенок с температурой 38,0. От госпитализации родители отказались и проследовали дальше по  месту жительства. Других заболевших не выявлено. В Роспотребнадзоре утверждают, что задержка с высадкой пассажиров не превысила получаса. 21 июня Владимир Путин временно приостановил авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля. «Уральские авиалинии» закрыли продажу билетов в Грузию 22 июня.



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