Сотрудники Роспотребнадзора досмотрели прилетевший в  «Домодедово» из Батуми самолет «Уральских авиалиний»

Как утверждают в ведомстве, целью досмотра было выявление пассажиров с высокой температурой в целях предотвращения ввоза на территории России опасных инфекций. Как передает «Интерфакс», на борту оказался ребенок с температурой 38,0. От госпитализации родители отказались и проследовали дальше по месту жительства. Других заболевших не выявлено. В Роспотребнадзоре утверждают, что задержка с высадкой пассажиров не превысила получаса. 21 июня Владимир Путин временно приостановил авиасообщение между Россией и Грузией с 8 июля. «Уральские авиалинии» закрыли продажу билетов в Грузию 22 июня.