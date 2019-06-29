Александр Беглов сдал в горизбирком Петербурга документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

Как сообщили ТАСС в пресс-службе горизбиркома, в том числе сданы подписные листы в поддержу временного главы региона. Также Беглов представил трех претендентов на кресло сенатора от Петербурга в случае своей победы на выборах. Среди них спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Выборы в Петербурге пройдут в единый день голосования 8 сентября. Все кандидаты должны преодолеть еще и муниципальный фильтр и собрать подписи депутатов муниципальных советов в свою поддержку.