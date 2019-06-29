Кандидаты в муниципальные депутаты перекрыли сегодня дорогу в Петербурге

Они протестуют против того, что им не дают подать документы в избирком. Полиция их задержала.

В муниципальном образовании Сампсониевское кандидаты не могут всю неделю подать документы. Комиссия не работает, кандидатов не пускают внутрь, на входе — подставные очереди. Завтра последний день подачи заявления на участие в выборах. Кандидаты решили устроить акцию протеста. Они стали переходить Сампсониевский проспект по пешеходному переходу. Таким образом они остановили движение. В акции принимали участие около двадцати человек. Тут же на месте оказались полицейские. Они сначала стали оформлять протоколы за нарушение правил дорожного движения на месте. После этого ещё четверых посадили в автобусы и увезли в отделение. Если их не отпустят до завтра то они не смогут подать документы. Завтра комиссия работает последний день.

Горизбирком обязал муниципалов на неделю продлить приём документов от кандидатов, но там отказались, и обжаловали в суде это решение. Ещё около 15 Комиссий в Петербурге отказываются принимать заявления от кандидатов. Оппозиционеров задерживаешь полиция.