Полиция задержала кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге при попытке подать документы в избирком – «Яблоко»

Полиция задержала кандидатов в муниципальные депутаты округа Екатерингофский Полину Костылеву и Федора Горожанко, которые пытались подать документы в избирательную комиссию. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель фракции партии «Яблоко» в городском ЗАКСе Борис Вишневский.

«Сейчас я нахожусь в 77-ом отделе полиции Адмиралтейского района, куда из округа Екатерингофский привезли кандидатов в муниципальные депутаты — Полину Костылеву и Федора Горожанко, которые там баллотируются от «Яблока». Они уже несколько дней не могут сдать документы. Избирком прячется от кандидатов закрытыми дверями, уезжает на «скорой», окружил себя шпаной и «титушками», препятствует подаче документов и делает все, чтобы не позволить никому выдвинуться, кроме своих», — рассказал Б.Вишневский.

Он отметил, что такая же ситуация в округе Самсоньевское. «Я все видел своими глазами. Это грубое нарушение избирательных прав. В такой обстановке, я считаю, нет иного выхода, кроме как добиваться по суду отмены выборов в этих округах, если они попытаются их там провести», — подчеркнул Б.Вишневский. Он добавил, что полиция отказывается разбираться в ситуации.