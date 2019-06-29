Пятиэтажку в Коврове Владимирской области, в которой взорвался газ, обследуют диагностическим комплексом «Струна»

Пятиэтажку в Коврове Владимирской области, в которой утром взорвался газ, обследуют диагностическим комплексом «Струна». Предстоит оценить степень повреждения дома, а также размер ущерба, нанесенного жителям. По предварительным оценкам, наружные и несущие стены дома не пострадали. В результате произошедшего один человек погиб, 11 пострадали. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.