Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до пяти

Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, несколько человек числятся пропавшими без вести. Паводок в Иркутской области продолжается уже несколько дней и спровоцирован ливневыми дождями. В ряде населенных пунктов действует режим ЧС. По информации «Ведомостей», сегодня вечером в Иркутск прилетит Владимир Путин.

Синоптики прогнозируют сложную паводковую ситуацию и в Красноярском крае. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, до 1 июля на реках Кан, Уда и на Бирюсе ожидается прохождение дождевых паводков и связанных с ними подтоплений.