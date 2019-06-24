Основатель «Рольфа» Петров не считает уголовное дело о выводе 4 млрд рублей политическим или экономическим заказом

Основатель и председатель совета директоров компании «Рольф» Сергей Петров не считает возбужденное в отношении него уголовное дело о выводе 4 млрд рублей политическим или экономическим заказом. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не заказ. Конкуренты – это вряд ли. Бизнес очень тяжелый, а политика здесь только косвенно. Просто у следователей есть желание додавить это в кейс, потому что, ну как же — они же работали», — считает С.Петров.

Бизнесмен отметил, что ему понятна канва расследования. «Речь идет о неправильном выводе денег. Это не вывод денег просто вместо дивидендов, как обычно обвиняют. Данная статья предусматривает ситуацию, когда вы послали деньги, а товар не послали и деньги вывели. Но здесь под нее обычно подводят внутреннюю реструктуризацию, когда никуда никто не выходил и не выводил, с точки зрения компании — нет ни пострадавших, ничего», — уточнил С.Петров.

По его словам, канва расследования «базируется на оценке, которую сделал старший лейтенант ФСБ», и на записи прослушки его разговоров 2014-2015 года. «Я когда-то говорил в кафе с оппозиционерами, что действительно теперь вывожу деньги из страны, потому что не вижу здесь возможностей инвестировать. Но оперативники это воспринимают сразу как незаконный вывод. Я-то, конечно, имел в виду совершенно законный через дивиденды. Но когда уже запись есть, начальство требует, что «вот он сам сказал, идите, ищите» (я так предполагаю), и это продолжается год, два, три; наконец, выносят такой максимум, что можно найти. А дальше уже действует честь мундира», — считает С.Петров.

С точки зрения бизнесмена, основная проблема заключается в отсутствии площадки, где можно это оспорить. «В России нет независимых судей и нет президента, который бы никогда не говорил: «ФСБ лучше знает». При этом следователи не говорят, кто конкретно и что здесь нарушил, а только отмечают, что выведено 4 млрд», — заключил он.

По версии следствия, в 2014 году Петров из корыстных побуждений, нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», перечислил 4 млрд руб., полученные от коммерческой деятельности «Рольфа», на счета подконтрольной ему кипрской компании Panabel Limited.

С этой целью бизнесмен и другие соучастники обеспечили изготовление заведомо подложного договора о приобретении «Рольфом» акций «Рольф Эстейт», которая управляла недвижимостью группы, у Panabel Limited по многократно завышенной стоимости — за 4 млрд руб.

Далее подозреваемый перечислил эти средства через подконтрольный Петрову московский банк на счет Panabel Limited, открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение, — заключает СК.