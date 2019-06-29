Поставки новых Боингов авиакомпании «Победа» оказались под вопросом

Причина — отсутствие американских виз у сотрудников перевозчика.

Авиапроизводитель не помог с получением разрешения на въезд в США для специалистов лоукостера, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле. Об этом рассказал ТАСС источник в «Победе». Он пояснил, что обычно минимум за полгода до предполагаемой поставки и даже раньше на завод обязательно вылетают инженеры компании и пилоты, чтобы проконтролировать процедуру приемки. И с визами всегда помогал производитель. Собеседник агентства уточнил, что содействие заключалось, в частности, в том, чтобы помочь записаться на собеседование в Москве.

С августа прошлого года делегации «Победы» приняли 10 самолетов в Сиэтле. Новая партия Boeing 737 должна начать поступать в ноябре.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что на данный момент производитель не изменил сроки поставок, однако он не исключил, что они могут серьезно измениться.

Отмечу, что ранее проблемы с американскими визами возникали у членов экипажей «Аэрофлота». Однако в посольстве США в Москве объясняли это высоким спросом и сокращением числа сотрудников дипмиссии.

В пресс-службе «Победы» подтвердили, что компания столкнулась с серьезной визовой проблемой. В Boeing на запрос ТАСС оперативно не ответили.