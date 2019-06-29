Трое кандидатов в муниципальные депутаты Петербурга пригрозили перекрыть федеральную трассу

Как передает наш корреспондент, они жалуются на то, что не могут подать документы в избирательную комиссию одного из муниципальных округов. Там, по их словам, создаются фейковые очереди и сокращены рабочие часы.

Как заявил «Эху Москвы» руководитель фракции «Яблока» в питерском Заксобрании Борис Вишневский, подписи кандидатов в депутатов, не принимают и в ряде других муниципальных образований города. При этом, Вишневский утверждает, что полиция бездействует. Ранее из-за многочисленных нарушений глава ЦИКа Элла Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Петербурге.