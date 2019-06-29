Россия пока не намерена возвращать долги Совету Европы

Об этом сегодня объявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

Говорить об обязательствах России в Совете Европы и соответственно выплате взносов можно будет только после подтверждения восстановления в полном объёме прав делегации нашей страны в ПАСЕ. Сначала нужно подписать документ, это может быть протокол или меморандум о взаимопонимании, сказал Сергей Сторчак. Лишь после этого как выразился замминистра финансов «возникают обязательства». На этой неделе Россия вернулась в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Она приняла резолюцию, в которой полномочия делегации, урезанные после присоединения Крыма и начала войны в Донбассе были восстановлены в полном объёме. Отметим, что освобождение украинских моряков, захваченных в ноябре в Керченском проливе пограничниками ФСБ и затем арестованных в Москве, было одним из требований резолюции. Моряков обвиняют в незаконном пересечении границы по предварительному сговору. Принятие резолюции возмутило украинскую делегацию. Она покинула зал заседаний ПАСЕ. Вопрос с освобождением украинских моряков решат в рабочем порядке, заверил сегодня президент Путин журналистов в японской Осаке по итогам саммита «большой двадцатки». Российский руководитель опроверг связь между этим вопросом и решением ПАСЕ о возвращении делегации. До выборов в Верховную Раду, о которых говорил президент Путин, остаётся меньше месяца. Они пройдут на Украине 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский на днях обратился к Путину с просьбой освободить моряков и «вернуть детей родителям». Их в Киеве считают военнопленными. Москва с такой трактовкой не соглашается.