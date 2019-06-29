В грозненском «Ахмате» готовы принять не только Глушакова, но и бывших футболистов сборной Мамаева и Кокорина

В грозненском «Ахмате» готовы принять не только Дениса Глушакова, но и бывших футболистов сборной Павла Мамаева и Александра Кокорина, в том случае если они сами изъявят желание играть за чеченский клуб.

Качественный футболист с российским паспортом – всегда неплохое приобретение для любого клуба Премьер-Лиги, особенно если он готов играть за умеренные деньги и ничего не стоит. Глушаков отвечает этим критериям после того, как «Спартак» расторг с ним контракт. Судя по словам генерального директора «Ахмата» Айдамирова, Денис сам вышел на связь и договориться удалось за 10 минут. Зарплата футболиста будет гораздо меньше миллиона евро, о котором писали в прессе. По словам Айдемирова таких зарплат в Грозном нет ни у кого. Специалисты считают, что переход в «Ахмат» поможет Глушакову перезагрузить карьеру, а сам он обещал вывести клуб в еврокубки. В грозном готовы принять и отбывающих наказание за хулиганство Мамаева и Кокорина. Достаточно их желания, и выхода на свободу.

Глушаков провел в «Спартаке» 6 лет. В составе команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка.