Рабочие одного из заводов Ford провели сегодня митинг в Петербурге

Компания закрывает все заводы по сборке легковых автомобилей в России.

Одно из требований протестующих — создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода Ford во Всеволожске Ленобласти. Однако правительство Ленобласти пока создало лишь комиссию. Ее работой протестующие не удовлетворены. Что касается правительства Петербург, то оно вообще не ответило на просьбы уволенных. Руководство завода во Всеволожске предложило людям компенсацию за увольнение. Однако сумма работников не устроила. Они требуют 24 оклада. По их словам, этого хватит, чтобы не обращаться за помощью на биржу труда. То есть не перекладывать проблему на плечи государства. Также рабочие отказались просить помощи у президента РФ Владимира Путина. Они считают, что этот вопрос для него мелковат. Несколько человек отказались от компенсации. Теперь этих людей запирают в столовой завода, чтобы они там проводили рабочий день. Им дают два перерыва по десять минут и два часа на обед. Все остальное время сотрудники сидят и ничего не делают. Кроме активистов профсоюза МПРА митинг поддержали такие политические силы как Ротфронт, революционный коммунистический союз молодежи и революционная рабочая партия. В руках активисты держали такие плакаты: «Ford, уходишь? Не забудь расплатиться с рабочими!» и «Против безработицы и нищеты». Митинг собрал человек тридцать и продлился минут сорок.

Ford увольняет работников и закрывает заводы не только в России, но и в Европе. Причины — отсутствие прибыли и ужесточение экологических требований. Деньги направят на гибридные, электрические и беспилотные автомобили.