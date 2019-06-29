В центре Тбилиси начинается Марш свободы

Протесты в Тбилиси не прекращаются с тех пор, как российский депутат Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.

Многотысячное массовое шествие приурочено к 10-ому дню протестов. За это время грузинская власть удовлетворила многие требования протестующих. В отставку был отправлен спикер парламента, смешанная система формирования палаты заменена на пропорциональную, а также отменен 5% барьер для партий, претендующих на кресла. Но оппозиции этого недостаточно, поэтому выступления продолжаются. Каждый вечер люди собираются на проспекте Руставели, и каждый вечер главная улица города оказывается перекрытой. Основным камнем преткновения остается фигура министра внутренних дел Георгия Гахарии, которого обвиняют в силовом разгоне митинга 20 июня. Два дня назад он наконец пообщался с журналистами: заявил, что полиция действовала легитимно, что это была самозащита и что отставка для него – не проблема. Однако по сей день он сохраняет свой министерский портфель. Неформально Гахарию называют вторым человеком в стране после Бориса Иванишвили. Кроме того, в настоящий момент под следствием находится один из лидеров оппозиции, сторонник Михаила Саакашвили Ника Мелиа. Он отпущен под залог в 10 тысяч долларов, однако ему запрещено выступать публично.

Ожидается, что сегодня специально на Марш Свободы в Тбилиси приедут жители других регионов Грузии.