Полиция сообщила о задержании нескольких человек по подозрению в фальсификации подписей за кандидатов на выборах в МГД

Полиция сегодня сообщила о задержании нескольких человек по подозрению в фальсификации подписей за выдвижение кандидатов на выборах в Мосгордуму. Впрочем, как сообщалось на сайте столичного управления МВД, речь шла об ином инциденте, нежели тот, о котором накануне узнали представители Фонда борьбы с коррупцией.

В неотягощенной деталями заметке на сайте столичного полицейского главка, которая вышла менее чем через сутки после скандала с разоблаченным сторонниками навального офисом «рисовальщиков» поддельных подписей, сказано: поступило сообщение от некоего представителя собственника квартиры в доме на Шелепихинской набережной о находящихся в ней посторонних людях. Там несколько человек, их число не названо, занимались подделкой подписей для регистрации кандидата в депутаты столичного парламента. Речь шла об одном депутате. Сотрудники полиции изъяли документы и начали проверку. Накануне штаб Навального сообщил об офисе для фальсификации подписей за нескольких кандидатов в Мосгордуму на Краснопресненской набережной, которая находится неподалеку от Шелепихинской набережной. По информации штаба, подписи фальсифицировались за кандидата от партии «Коммунисты России» Никиту Остранкова, за выдвижение актера Андрея Соколова, директора «Аптекарского огорода» Алексея Ретеюма и член политкомитета «Яблоко» Сергея Митрохина.

Последний уже заявил, что не имеет к произошедшему никакого отношения и планирует подать заявление в СК. Впрочем, сейчас полиция пытается отвлечь внимание от настоящих преступников. Такое мнение «Эху Москвы» высказал координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Представитель штаба Навального отметил, что почти всем фальсификаторам, о которых говорилось накануне, удалось уйти, не дав объяснений следственной группе.

По уголовному кодексу, подделка подписей в поддержку выдвижения кандидата должна наказываться штрафом до пятисот тысяч рублей, принудительными работами или даже лишением свободы на срок до 3 лет.