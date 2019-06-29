В торговой войне между США и Китаем может быть поставлена точка
Напомним, год назад Штаты ввели торговые пошлины против КНР. Китай ответил зеркально. Торговые переговоры между двумя странами, которые велись все последнее время, окончились безрезультатно.
Между тем, по итогам встреч с китайским руководством на саммите «двадцатки» в Осаке Дональд Трамп заявил, что больше не будет продлевать ограничительные меры против это страны. Трамп назвал встречу с председателем КНР «великолепной» и сказал, что страны вновь находятся «на правильном пути».
Доброжелательный тон и положительные итоги переговоров США и Китая на «двадцатке» не означают конец торговой войны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов ВШЭ Иван Родионов.
В любом случае, для России это — хорошая новость, поскольку полноценная торговая война между Америкой и Китаем стала бы серьезным испытанием для нашей страны, – так считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.
Председатель КНР Си Цзиньпин никаких официальных заявлений по поводу возможного прекращения торговой войны с США еще не делал. Он лишь заявил о необходимости вести торговые переговоры со Штатами на равных условиях.