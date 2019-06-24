Основатель «Рольфа» Петров опроверг слухи о связях компании с ФСБ

Основатель и председатель совета директоров компании «Рольф» Сергей Петров в интервью радиостанции «Эхо Москвы» опроверг слухи о связях с ФСБ.

«Обычно люди, склонные к конспирологии, всегда во всем видят, что «вот это же не может быть просто так — наверняка ФСБ к этому причастно». Я как основатель компании говорю, что нет, это не так. Не было такого», — отметил он.

С.Петров утверждает, что ни он, ни его партнеры не имели никаких связей с силовиками даже на этапе зарождения бизнеса. Он считает, что подобные слухи распространяются из-за успешности «Рольфа». «Это обычное дело — к любой успешной компании всегда приклеивают такой ярлык», — пояснил С.Петров.

Он добавил, что «Рольф» всегда работал по принципу «Самый прибыльный бизнес — это самый честный бизнес». «Это не значит, что у нас не было нарушений, потому что когда ты набираешь 1000 людей, кто-то, даже читая общие принципы твоей работы, какие-то такие мог делать вещи. Но постепенно система «Рольфа» выживала их, а оставались наиболее ответственные, которые любят это дело и знают, что надо строить бизнес надолго, на честных основания, и надо влиять в этом плане на своих коллег и партнеров», — заключил С.Петров.