Квалификацию очередного этапа «Формулы-1» Грани-при Австрии выиграл пилот Феррари Шарль Леклер из Монако
Российский гонщик Даниил Квят из Торо Россо показал 18-й результат. Сама гонка состоится завтра.
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Российский гонщик Даниил Квят из Торо Россо показал 18-й результат. Сама гонка состоится завтра.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…