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17:31, 29 июня 2019

Квалификацию очередного этапа «Формулы-1» Грани-при Австрии выиграл пилот Феррари Шарль Леклер из Монако

Российский гонщик Даниил Квят из Торо Россо показал 18-й результат. Сама гонка состоится завтра.



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