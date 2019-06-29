Из зоны затопления в городе Тулун Иркутской области эвакуированы 1,5 тысячи человек

Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение об оказании пострадавшим финансовой помощи. Паводок в регионе начался из-за проливных дождей, там с четверга введен режим ЧС.

Несмотря на некоторое снижение воды в реке Ия, синоптики говорят об ухудшении обстановки в Чунском и Зиминском районах. Там фиксируют значительное повышение уровня воды на реке Чуня выше критических отметок с подтоплением десятков населенных пунктов. Всего в 31 селе подтоплено около 4 тысяч домов с населением более 9 тысяч человек. Из них каждый четвертый – ребенок. Правительству отдано распоряжение об оказании финансовой помощи гражданам, пострадавшим в результате паводка. Первые выплаты начались уже сегодня. Семьям погибших будет выплачено единовременное пособие в размере одного миллиона рублей, граждане, получившие в результате наводнения вред здоровью, получат единовременное пособие в размере от 200 до 400 тысяч. Губернатор области Сергей Левченко поручил региональному минсоцразвития обеспечить отдых детей из пострадавших семей. В пункты временного размещения в Тулуне доставлены четыре тонны гуманитарной помощи и вода. Власти разбираются с магазинами, взвинтившими цены в зоне бедствия, где стоимость буханки хлеба возросла до 140 рублей.

По-прежнему перекрыто движение по федеральной трассе «Сибирь», там затоплено 6 км дорожного полотна, местами толща воды достигает 3 метров. Как сообщил пресс-секретарь президента, о ситуации в регионе ему докладывают.