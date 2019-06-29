Сборная России обеспечила себе место в финальном турнире Лиги наций после того, как наши волейболисты переиграли Аргентину.

Для участия в финале шести необходимо было попадать в пятерку лучших по итогам предварительного турнира, поскольку будущим хозяевам – американцам место предоставлялось автоматически. На заключительном этапе в Австралии нужны были победы в двух матчах из трех. Их удалось добиться досрочно. Сперва наши разгромили хозяев, которые решили сэкономить на питании, держа гостей на голодном пайке. Вторая игра с аргентинцами обещала быть гораздо более трудной. Дважды россияне выходили вперед, но соперникам удавалось сравнять счет. Дело решилось на тай-брейке, который остался за Россией 15:11. Самым результативным стал Игорь Филлипов, набравший 17 очков. Наша команда играет в Австралии без лидеров. Из основы на паркет выходят только связующий Игорь Кобзарь и центральный Ильяс Куркаев.

На австралийском этапе сборной России осталось провести только один матч с Китаем, который пройдет завтра.