Росстат готов потратить почти миллиард рублей на популяризацию переписи населения в 2020 году

Информация о проведении открытого аукциона опубликована на портале госзакупок.

Как говорится в документах, на которые обратили внимание «Открытые медиа», частью информационной кампании станет выпуск юмористического номера в эфире одного из популярных телешоу. Заказчику, например, подойдет КВН или Comedy Club. В техзадании указано, что содержание скетча «должно нести в себе позитивные, мотивирующие установки относительно участия во Всероссийской переписи населения», «раскрывать легкость и удобство самозаполнения переписных листов на Едином портале госуслуг», а также «в легкой и органичной форме опровергать основные фобии, которые являются причиной отказа респондентов от участия в переписях». Сюжет должен появиться в телеэфире осенью будущего года, непосредственно перед стартом переписи, которая пройдет в октябре. Сколько на это будет выделено денег, не уточняется.

Также, согласно техзаданию, от исполнителя потребуется размещение материалов в СМИ и соцсетях, создание тематических аккаунтов в YouTube и инстаграме, реклама и организация различных мероприятий.