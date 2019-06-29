На месторождении Тенгиз в Казахстане произошла драка местных и иностранных рабочих

Как сообщает пресс-служба Атырауской области, пострадали 30 человек. Как сообщалось, поводом для конфликта послужила выложенная в мессенджере фотография гражданина Ливии с местной девушкой. Казахи сочли это фото непристойным. После этого несколько молодых людей жестоко избили ливийца и еще нескольких иностранных рабочих. Сейчас ситуация стабилизировалась, сотрудники вернулись на рабочие места. С ними проведена разъяснительная беседа. Как передает «Интерфакс», начато досудебное расследование по факту хулиганства.