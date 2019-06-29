Полиция задержала несколько подозреваемых в фальсификации подписей в пользу одного из кандидатов на выборах в МГД

Столичная полиция задержала несколько подозреваемых в фальсификации подписей в пользу одного из кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как сообщает столичное управление МВД, в правоохранительные органы обратился собственник квартире в доме на Шелепихинской набережной. Он заявил, что там находятся посторонние люди, которые подделывали подписи для регистрации кандидатов. В пользу кого именно, — полиция пока не уточняет, проводится доследственная проверка.