Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

«Спартак» расстался с полузащитником и по игровым, и по имиджевым причинам. Значительная часть фанатов резко негативно относились к Глушакову. Болельщики считали, что он виновен в увольнении тренера Массимо Карреры. Клуб выплатил бывшему капитану солидную компенсацию и вскоре Денис написал в своем инстаграме, что ищет работу. Работа нашлась довольно быстро. Его пригласили в чеченский «Ахмат», где никого не смутили истории о семейных проблемах и непростом характере игрока. Приход Глушакова приветствовал глава республики Ахмат Кадыров, а Денис разместил в соцсетях совместное фото с Президентом республики. Руководители клуба опровергли информацию о том, что новичок будет получать миллион долларов. У нас таких зарплат нет – сказал генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Денис Глушаков всегда удачно играл против «Ахмата». «Спорт-Экспресс» сообщает, что полузащитник забил в ворота грозненской команды 9 голов.