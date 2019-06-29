Кандидаты в муниципальные депутаты в Петербурге грозятся перекрыть федеральную трассу, если их не примут в избиркоме

Несколько кандидатов в муниципальные депутаты в Петербурге грозятся перекрыть федеральную трассу, если их не примут в избирательной комиссии. Для регистрации остались считанные дни.

Независимые кандидаты в депутаты муниципалитета Сампсониевский в Петербурге неделю не могут сдать документы в избирательную комиссию. Она либо меняет время работы, либо работает очень медленно. Также перед дверями выстроилась очередь из непонятных людей, выдающих себя за кандидатов. Очередь выстраивается ещё ночью. Сегодня из сорока человек документы приняли только у двух. В шесть вечера комиссия завершит работу. Если за это время у трёх независимых кандидатов не примут документы, люди заявили, что готовы перекрыть федеральную трассу. На этой неделе в город приезжала комиссия Центризбиркома. Это помогло принять документы у некоторых кандидатов, однако как только московские гости уехали, комиссии вновь продолжили саботировать работу. Хоть Центризбирком приказал нескольким местным избирательным комиссиям продлить срок приема документов, они отказываются это делать. В их числе и муниципалитет Сампсониевский.

По данным движения «Голос», нарушения наблюдаются в 19 из 109 муниципалитетов Петербурга, где пройдут выборы в этом году.