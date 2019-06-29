Фонд борьбы с коррупцией обвинил столичную полицию в попытках отвлечь внимание от настоящих преступников

МВД сообщило о задержании подозреваемых в фальсификации подписей для выборов в Мосгордуму. Однако ФБК накануне обнаружил преступников в другом месте. Об этом «Эху Москвы» сказал координатор московского штаба Навального Олег Степанов. По его словам, всем фальсификаторам удалось уйти без дачи объяснений полиции.

По данным МВД, подозреваемые находились в квартире на Шелепихинской набережной, тогда как в ФБК говорили об адресе поблизости – на Краснопресненской.