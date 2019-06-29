Владимир Путин пообещал ознакомиться с материалами дела в отношении основателя компании «Рольф» Сергея Петрова

Сегодня в ходе пресс-конференции российский лидер сказал, что впервые слышит о расследовании против руководства крупнейшего в России автодилера.

Фигурантами дела – помимо Петрова – являются три человек. один из них арестован. Руководство «Рольфа» обвиняют в выводе 4 миллиардов рублей за рубеж.

Сегодня глава страны прокомментировал еще одно резонансное уголовное дело, возбужденное ранее против журналиста Ивана Голунова. Путин назвал его произволом и призвал расследовать дальше.