На популяризацию переписи населения в следующем году будет выделен почти миллиард рублей

Такие данные приводит сетевое издание «Открытые медиа» со ссылкой на документы, опубликованные на сайте госзакупок. В кампанию в частности, войдут выпуск скетча в юмористическом телешоу – «Камеди клаб» или КВН. Также от исполнителя требуется размещать материалы в прессе и соцсетях, создавать систематические аккаунты и организовывать мероприятия для журналистов и экспертов. Заказчик – Федеральная служба государственной статистики.