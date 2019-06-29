Один человек погиб и трое пропали без вести в Иркутской области во время наводнения

Это официальные данные, которые приводит региональное правительство. Накануне сообщалось, что в одном из сёл погибла семья из двух человек, которая якобы пыталась эвакуироваться самостоятельно и отказалась от помощи.

В четырех районах области введен режим ЧС. После прорыва дамбы на реке Ия под водой оказалась большая часть города Тулун. Об этом рассказал мэр Юрий Карих. Сейчас затоплены более 30-населенных пунктов. Под водой оказалась часть автодорог, в том числе и федеральная трасса «Сибирь».