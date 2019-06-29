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15:04, 29 июня 2019

Супруга правителя Дубая и единокровная сестра короля Иордании принцесса Хая оставила мужа и перебралась в Европу

Супруга правителя Дубая и единокровная сестра короля Иордании принцесса Хая оставила мужа и перебралась в Европу вместе с детьми. Как предполагает таблоид The Sun, она пытается начать новую жизнь в Германии. Обустройство этой жизни может обойтись уроном монаршей семье в размере 31 миллиона фунтов стерлингов – их женщина взяла с собой.

Принцессу Хаю, вторую из семи жен эмира Дубая и вице-президента Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума не видели с февраля. Видимо, она покинула своего 69-летнего супруга, посчитав, что его счета, на которых более 9 миллиардов фунтов, не оскудеют. Впрочем, он и сама является наследницей немалого состоянии, принадлежа к иорданской Хашимитской династии и считаясь потомком пророка Мухаммеда в 43-м поколении. Вместе с 45-летней женщиной в Берлин вылетели ее 7-летний сын Зайед и 11-летняя дочь Аль Джалила. Девочку считают одним из символов Эмирата, поскольку она родилась в день независимости государства. По некоторым данным, принцесса Хайя уже подала на развод и попросила убежища в Германии. Он опасается возвращения в Дубай, где у супруга практически абсолютная власть. Это уже привело к обострению в отношениях монархии с Берлином и даже сказалось на моральном самочувствии аль-Мактума. Тот, будучи страстным любителем лошадей и владельцем элитных скакунов, в этом месяце впервые пропустил Эпсомское дерби, событие года в мире скачек.

Несколько лет назад Генсек ООН Пан Ги Мун назначил принцессу Иордании Хайю Посланцем мира ООН. Беглянка имеет блестящее европейское образование и в последние годы активно занималась благотворительностью по всему миру.



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