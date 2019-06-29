Сервис «Скайсканер» объяснил невозможность купить авиабилеты в Крым техническими неполадками

Как рассказали в одной из крупнейших в мире систем поиска билетов, специалисты выясняют причины сбоя. Об это пишет РБК. Собеседники издания на туристическом рынке предположили, что настоящей причиной могли быть антироссийские санкции. Как ранее писал «Коммерсантъ», «Скайсканер» не принимал четкого решения отказываться от Крыма, но одна из использованных мощностей сервиса в какой-либо стране могла быть заблокирована в рамках ограничительных мер.