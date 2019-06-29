В Москве полиция задержала несколько человек, которых подозревают в подделке подписей для кандидатов в депутаты столичной думы. Накануне соратники Алексея Навального нашли офис, где занимались тем же самым.

Подозреваемых в фальсификации подписей задержали в квартире одного из домов на Шелепихинской набережной. В полицию пожаловался представитель собственника квартиры. Он рассказал, что там посторонние люди. Силовики приехали, из квартиры изъяли документы и начали проверку, сообщили в столичной полиции. О возбуждении дела не сообщалось. Штаб Навального вчера нашёл офис, в котором подделывали подписи для кандидатов в депутаты Мосгордумы. Фальсификации были за яблочника Сергея Митрохина и актёра-самовыдвиженца Андрея Соколова, сообщили соратники политика. Офис по их данным расположен на Краснопресненской набережной, тогда как полиция назвала другое место. Заявления в московском штабе политика расценили как попытку отвлечь внимание от реальных фальсификаторов. Полиция вчера никого не задержала, она ехала несколько часов, сообщил Эху координатор штаба Олег Степанов. В ФБК ждут реакции силовиков на настоящих фальсификаторов. В столичном избиркоме не получали жалоб на них, сказали «Интерфаксу» в комиссии. Там ждут результатов полицейской полиции, сообщил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Подавляющее большинство кандидатов лояльных мэрии идут как самовыдвиженцы.