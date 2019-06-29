Столичная полиция сообщает о  задержании граждан, заподозренных в  подделке подписей на выборах в Мосгордуму

Полиция Москвы задержала нескольких человек по подозрению в подделке подписей в пользу одного из кандидатов на выборых в Мосгордуму.

«В полицию поступило сообщение от законного представителя собственника квартиры, расположенной в одном из домов на Шелепихинской набережной, что в квартире находятся посторонние люди», — сообщили «Интерфаксу» в субботу в пресс-службе столичного главка полиции.

Было установлено, что в квартире находились граждане, которые осуществляли подделку подписей граждан для регистрации кандидата в депутаты Московской городской думы, заявили в ведомстве.

«В настоящее время граждане доставлены в территориальный отдел полиции, сотрудниками полиции изъята вся документация, проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством», — подчеркнули в полиции.