Президент Турции выразил уверенность, что США не введут санкции против его страны из-за поставок российских зенитных комплексов. Такое мнение Реджеп Эрдоган высказал после переговоров с Дональдом Трампом, которые он провел на саммите G20 в Японии. Турецкий лидер также напомнил, что Анкара по-прежнему ждет поставку ста новейших американских истребителей F-35. При этом, по словам Эрдогана, он не намерен отказываться от систем С-400.