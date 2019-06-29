Неизвестные испортили знаменитый мост с крылатыми львами в Петербурге

Мост совсем недавно открыли после реставрации.

Кто-то стер позолоту с декоративных элементов на пешеходном Банковсковском мосту через канал Грибоедова. В ближайшее время эти дефекты устранят. Реставраторы обсуждают как и в какой срок это можно сделать. Последний раз вандалы соскабливали позолоту с моста десять лет назад. Напомню, висячий однопролетный мост открыли после реставрации совсем недавно. Переправу отреставрировали впервые за два века. Львам вместо зелёного вернули исторический черный цвет. Реставрация обошлась в 35 миллионов рублей. Вместе с Львиным мостом Банковский мост образует одну композицию на канале Грибоедова . В России мост известен также, как логотип кондитерской фабрики имени Крупской.

Мост числится в федеральном списке объектов культурного значения.