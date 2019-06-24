Трамп: США не будут вводить новые пошлины на китайские товары и позволят Huawei приобретать американскую продукцию

США не будут вводить новые пошлины на китайские товары и позволят Huawei приобретать американскую продукцию. Об этом сказал Дональд Трамп по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите «Большой двадцатки» в Японии.

Доброжелательный тон и положительный результат встречи не означает окончания торговой войны. Такое мнение «Эху Москвы» высказал профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов.

Как считает Родионов, США выигрываю от любого развития событий и отказываться от подобной политики не собираются.