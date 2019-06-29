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13:32, 29 июня 2019

Во Владимирской области прокуратура начала проверку после взрыва в пятиэтажке

В ходе ЧП один человек погиб, десять пострадали. Такие данные приводит надзорное ведомство. В квартире, где произошел взрыв, находился мужчина и его родители. По предварительным данным, накануне он был выписан из специализированной клиники. В качестве основной версии случившегося рассматриваются его неадекватные действия: в месте подводки газа в плите и подогревательной колонки были вырваны соединительные шланги, из-за чего в квартире скопился газ.



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