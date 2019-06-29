Школа современной пьесы может сократить число спектаклей из-за большого штрафа

Как пишет «Коммерсантъ», суд решил взыскать с театра почти 5 миллионов рублей в пользу собственника здания ДК «Кросно». Претензии к Школе современной пьесы возникли из-за того, что после ее выезда из помещения там остались некоторые вещи.

По словам художественного руководителя Иосифа Райхельгауза, театр действительно оставил в некоторых комнатах мебель и оборудование, так как туда должна была переезжать Московская городская филармония. Эти вещи ей собирались передать на баланс. Райхельгауз добавил, что театр будет подавать апелляцию.