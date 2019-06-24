Обнаружена квартира, где было предприятие по подделке подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму

Столичная полиция обнаружила квартиру, где было организовано предприятие по подделке подписей в поддержку кандидатов на выборах в Мосгордуму. Как говорится на сайте МВД, сотрудники изъяли документы, а находящихся в квартире граждан доставили в полицию.

Ранее глава московского штаба Навального Олег Степанов рассказал «Эху Москвы», что так называемую «фабрику» по подделке подписей удалось найти, когда один из активистов пришел туда по объявлению.

По словам Степанова, накануне на этот предприятии подделывали подписи за актера Андрея Соколова, политика Сергея Митрохина и директора Аптекарского огорода Алексея Ретеюма.