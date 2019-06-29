США пока не будут вводить новые пошлины на китайские товары, а Китай планирует расширить импорт американской сельхозпродукции. О таких договоренностях между лидерами двух стран стало известно после их встречи на полях саммита G20 в Осаке.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите Группы двадцати сообщил о предстоящем продолжении переговоров, а саму встречу с председателем КНР Си Цзиньпином назвал «отличной». По мнению главы Белого дома, стороны «вновь находятся на правильном пути». Как сообщает «Синьхуа», стороны договорились возобновить диалог на предмет ранее возникших экспортно-импортных споров. Переговоры Трампа и Си Цзиньпина продлились 80 минут, по итогам которых было объявлено о стремлении Вашингтона заключить честную сделку с Пектином.

Дональд Трамп в целом демонстрировал уверенность в том. что разногласия в сфере торговли получиться сгладить «очень легко». Си Цзиньпин, в свою очередь, отмечал, что как Вашингтон, так и Пекин в результате конфронтации лишь проигрывают и не реализуют имеющихся возможностей. Между тем, настоящая торговая война между странами разыгралась в прошлом году, когда Трамп увеличил ввозные пошлины на ряд китайских товаров. В КНР на ограничения ответили ровно так же, а с 10 мая Вашингтон вновь повысил тарифы на импорт ряда китайских товаров с 10 до 25%. Речь идет о продукции на общую сумму свыше двухсот миллиардов долларов. В начале июня правительство Китая ввело ответные меры в отношении более чем 5 тысяч товарных наименований из Америки.

Несмотря на экономические разногласия, со стороны Трампа в Осаке прозвучало и заявление о том, что Америка и Китай в скором времени смогут стать стратегическими партнерами.