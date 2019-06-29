Сотрудник ГРУ, по некоторым данным, мог руководить покушением на экс-полковника военной разведки Скрипаля и его дочь

Высокопоставленный сотрудник ГРУ, по некоторым данным, мог руководить покушением на бывшего полковника военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь.

Имя Дениса Сергеева уже звучало в связи с отравлением Скрипалей. Он по данным расследовательской группы Bellingcat и издания Insider приехал в Британию одновременно вместе с Петровым и Бошировым, которых Лондон обвиняет в отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери. Теперь же об этом человеке появилась новая информация. По данным BBC, это не просто рядовой сотрудник ГРУ, а генерал-майор. В Лондоне Сергеев по версии журналистов руководил оперативной группой, которая вероятно и совершила покушение. Он также постоянно поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве. Из Лондона, согласно биллингу, звонил только по одному номеру, вопреки российским законам он несколько лет не имел владельца и значится в базе как незарегистрированный.

Все метаданные о его звонках, в том числе уникальный номер для идентификации мобильных телефонов удалены. В столице Британии Сергеев пробыл со второго по 4е марта прошлого года, когда были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. За эти дни он множество раз выходил в интернет, используя сервисы WhatsApp, Viber и Telegram. 3го числа он предположительно встретился Петровым и Бошировым в центре Лондона, после чего они на поезде отправились в Солсбери. Группа Bellingcat в феврале выяснила, что паспорт, по которому Сергеев въехал в Британию, всего лишь на несколько цифр отличался от документов предполагаемых отравителей — офицеров ГРУ.

Лондон обвиняет российские власти в отравлении Скрипалей ядом «Новичок». Москва причастность к этому категорически отрицает.