Рабочие одного из заводов Ford провели сегодня митинг в Петербурге

Он прошел на фоне того, как мировой концерн сокращает производство.

Рабочие требуют создать центр по трудоустройству уволенных сотрудников завода во Всеволожске Ленобласти. Однако правительство Ленобласти пока создало лишь комиссию. Ее работой протестующие недовольны. Правительство Петербург вообще не ответило на просьбы уволенных. Они жалуются, что работодатели спрашивают их о возрасте и о последнем месте работы, и когда узнают, что это форд, отказываются их нанимать. Руководство завода во Всеволожске предложило людям отступные, но их сумма работников не устроила. Они требуют 24 оклада. По их словам, этого будет достаточно, чтобы не обращаться за помощью на биржу труда, не перекладывать проблему на плечи государства.

Также рабочие отказались просить помощи у президента РФ Владимира Путина. Они считают, что этот вопрос для него мелковат. Несколько человек отказались брать отступные. Теперь людей запирают в столовой завода, чтобы они там проводили рабочий день. Им дают два перерыва по десять минут и два часа на обед. Все остальное время люди сидят и ничего не делают. Кроме активистов профсоюза МПРА митинг поддержали такие политические силы как Ротфронт , революционный коммунистический сюз молодежи и революционная рабочая партия. Митинг собрал человек тридцать и продлился минут сорок.

Компания форд увольняет работников и закрывает заводы не только в России, но и в Европе. Так форд хочет сделать свой бизнес снова прибыльным.