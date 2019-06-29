На музыкальном фестивале в Екатеринбурге прервали выступление рэпера Хаски и отменили выступление исполнителя ЛСП

На музыкальном фестивале в Екатеринбурге прервали выступление рэпера Хаски и отменили выступление хип-хоп исполнителя ЛСП. Организаторы говорят, что зрители отказались подчиняться требованиям охраны.

Из почти 80 площадок Ural Music Night едва ли не самой популярной оказалась сцена «Исеть парк». Там должны были выступить сразу несколько хэдлайнеров, в том числе Хаски — рэпер, концерты которого в разных регионах неоднократно срывали под давлением силовиков. К моменту выхода Хаски на сцену, на открытой площадке собрались около 15 тысяч зрителей, люди продолжали прибывать, толпа стала напирать на передние ряды, некоторые перелезали через ограждения, кто-то зажег файер. Ответственные за порядок на фестивале взялись просить публику прекратить давку, но повлиять на ситуацию им не удалось. В результате после исполнения трёх песен, Хаски отключили микрофон. Позже директор фестиваля Евгений Горенбург говорил, что организаторы просили рэпера как авторитета для поклонников усмирить толпу — тот по словам Горенбурга, отказался. В итоге, чтобы избежать трагедии, решили не только завершить выступление Хаски, но и отменить концерт заявленного следом на этой сцене популярного хип-хоп исполнителя ЛСП. Зрителям предложили расходиться.

На других площадках обошлось без серьёзных проблем. За день и ночь в рамках фестиваля в городе выступили больше двух с половиной тысяч артистов из более чем 25 стран. Десятки тысяч зрителей гуляли по перекрытому центру города от сцене к сцене до утра.

Прошедшая в Екатеринбурге Ночь Музыки стала одной из самых массовых в истории фестиваля. По предварительным данным организаторов, на концертах побывало около 300 тысяч зрителей.