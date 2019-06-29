Уголовное дело против основателя компании «Рольф» осталось вне поля зрения президента

Владимир Путин на пресс-конференции сказал, что впервые слышит о расследовании, но пообещал уделить ему внимание.

Один из топ-менеджеров «Рольфа» вчера был арестован. Еще против троих, в том числе и основателя компании Сергея Петрова, возбуждено дело. Руководство крупнейшего автодилера в России обвиняют в выводе 4-х миллиардов рублей за рубеж.

Сегодня Путин прокомментировал другое резонансное уголовное дело, возбужденное ранее против журналиста Ивана Голунова. Президент назвал преследование спецкора «Медузы» произволом и призвал этот произвол расследовать.