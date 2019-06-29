МЧС предупреждает об ухудшении паводковой обстановки в Иркутской области

Из-за непрекращающихся уже четвертый день проливных дождей, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, эвакуированы более 600 человек.

«Обстановка непростая и будет ухудшаться», — сказал ТАСС первый замглавы МЧС Александр Чуприян. Он пояснил, что критические уровни воды поднимаются, и это будет продолжаться еще сутки — двое.

По его словам, ведомство принимает все меры для минимизации последствий наводнения. Сейчас авиация и наземная группировка в составе порядка тысячи человек сосредоточиваются в районе города Братска для оказания помощи населению. По данным МЧС, более чем в трех десятках населенных пунктах подтоплены свыше 3700 жилых домов с населением порядка 9 тысяч человек, десятки социально значимых объектов, автомобильные дороги, в том числе несколько километров федеральной трассы. Сообщалось о двух погибших, еще трое числятся пропавшими без вести. В МЧС утверждают, что пострадавших районах решены вопросы обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости, а также организован запас бутилированной воды. Между тем, председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов потребовал разобраться с ситуацией с завышением цен на продукты и питьевую воду.

На сайте наиболее пострадавшего от паводка города Тулун с населением почти 42 тысячи человек появилась и обнадеживающая запись — уровень воды в реке Ия впервые за сутки снизился на четыре сантиметра. Однако, и сейчас он превышает критическую отметку почти в два раза.

Паводки привели к прорыву дамбы на реке Ия в Иркутской области. Из-за этого большая часть города Тулун оказалась под водой. Об этом сказал мэр Юрий Карих.

По словам Кариха, люди до последнего пытались не пустить воду в город, но им это не удалось.

Пострадавшим от наводнения будут выплачены компенсации. Их размер будет высчитываться, исходя из величины нанесенного ущерба. Об этом сказал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он пообещал не оставить без помощи и жилья ни одного человека.