Во Франции активисты «желтых жилетов» готовятся провести 33-ю акцию протеста

Свои намерения организаторы подтвердили еще накануне, опубликовав в соцсетях призывы провести митинги в столице и регионах. Из-за этого парижские власти оставили в силе запрет на организацию шествий в центре города.

Неформальный лидер движения Эрик Друэ на фоне снижения участников манифестаций предложил прекратить их, и переключиться на такие акции, как блокады предприятий и нефтяных терминалов.

Социальное движение родилось еще в ноябре прошлого года. Тогда протесты были спровоцированы повышением цен на бензин. С тех пор марши проходят во Франции каждую субботу.