Митинг против юридической дискриминации мужчин пройдет в Москве

Митинг против юридической дискриминации мужчин пройдет сегодня в московском парке Сокольники. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель движения «Разумный маскулизм» и организатор митинга Александр Эмрис.

«Ситуация юридической дискриминации принципиально недопустима, поэтому мы выходим против нее. Мы выступаем за то, чтобы мужское положение было подтянуто до уровня женского: чтобы строгий и особый режим, пожизненное заключение и смертная казнь, хоть она и под мораторием, были отменены в отношении мужчин», — сказал он.

А.Эмрис заявил, что активисты движения нашли более ста законов и статей в различных правовых кодексах РФ, дискриминирующих мужчин, и только четыре закона, ущемляющих права женщин. Он отметил, что пожизненное заключение, а также помещение в исправительные колонии строгого и особого режима применяются исключительно по отношению к мужчинам.

Митинг состоится 29 июня с 13 до 16 часов в парке Сокольники.

Мероприятие согласовано с московской мэрией.